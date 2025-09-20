Куценко рассказал, почему отдал дочерей в воскресную школу

Гоша Куценко объяснил, что решил отдать своих дочерей в воскресную школу, чтобы они легче пережили подростковый период.

Куценко считает, что занятия при храме принесут им пользу и позволят найти новых друзей, пишет издание super.ru.

«Я когда зашел в первый раз, мне понравились ученики. Все такие спокойные, такие приветливые. Такая хорошая атмосфера около церкви. Такое веселье, такие они светлые все. Мне так понравилось, думаю, вот и мои дети такими станут», — рассказал он.

Куценко одобрил строгие школьные правила: телефоны запрещены, ученики должны быть одеты скромно и вести себя достойно и сдержанно.

Ранее Куценко рассказал о возлюбленном старшей дочери Полины. Он отметил, что между ней и избранником любовь.