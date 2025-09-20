Пригожин резко осудил Пугачеву за слова о Киркорове

Алла Пугачева недавно дала интервью, в котором, в частности, вспомнила своих бывших мужей. Примадонна удивила публику откровением о том, что своими настоящими мужьями считает только двух мужчин – своего первого супруга Миколаса Орбакаса и пятого спутника жизни Максима Галкина*.

Брак с Филиппом Киркоровым она назвала «договорным», пишет «Комсомольская Правда».

«Меня забодали. Моя мама пока была жива, его бабушка, которая дружила с моей мамой просили помочь Филиппу. Я не любила Бедроса, но Виктория была грандиозная женщина. Все время просила: «Помоги Филиппчику». Когда она совсем плохая была, говорит: «Не оставляй его, помоги ему. Будь с ним, будь как мать ему». И так решили, что помогать ему я буду», - сообщила Пугачева

Иосиф Пригожин заявил, что возмущен высказываниями артистки о Киркорове.

Лолита отреагировала на резонансное интервью Аллы Пугачевой

«То, что она говорит про Филиппа, с которым прожила тучу лет, потом обвенчалась, а затем сказала, что это был проект, то есть мы все были дурачки?! Мы-то верили в то, что у них была любовь. Она никому ничего хорошего не сделала, потому что исключительно решала свои задачи, как звезда, как величина. Поэтому, как к артистке я к ней хорошо отношусь, но по-человечески… Она жила так, как она хотела», -высказался Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Ранее Иосиф Пригожин отметил, что Пугачева — «гениальная пиарщица». Продюсер отметил, что после интервью увеличится кликабельность фамилии артистки, что говорит о новой волне популярности.

*Признан иноагентом в РФ.