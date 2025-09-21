Полина Диброва расплакалась на интервью у Андрея Малахова

Полина Диброва снова оказалась в центре внимания. На этот раз — благодаря откровенному разговору с Андреем Малаховым, который выйдет в эфир 22 сентября на телеканале «Россия-1».

Судя по анонсу, разговор обещает быть эмоциональным: в какой-то момент Полина не смогла сдержать слёз, вспоминая о разводе с Дмитрием Дибровым.

«Это моя жизнь, но если уже решение принято, нужно идти дальше», — сказала она, добавив, что впервые готова поделиться подробностями, о которых «не знает даже сам Дмитрий».

По словам Полины, она не привыкла обсуждать личную жизнь публично, однако у Малахова решилась раскрыть то, что до этого хранила в тайне.

Ранее Диброва уже давала громкое интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что честно рассказала мужу о романе с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Дмитрий тогда не поверил в измену и решил, что жена «сошла с ума».

Кстати, у Андрея Малахова на интервью была и Елена Товстик. Там она рассказала, что связывает уход мужа из семьи с эзотерикой и колдовством.