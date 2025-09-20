На семью Калягина подали в суд

Жена Александра Калягина актриса Евгения Глушенко и сын Денис попали в судебное разбирательство по поводу недвижимости в Ялте. Им вчинили иск об оплате задолженности за апартаменты в элитном жилом комплексе.

На них подали в суд бывшие совладельцы жилого комплекса «Дом актера». Собственниками ЖК ранее были Союз театральных деятелей РФ (СТД), председателем которого до недавнего времени был Александр Калягин, и украинская компания. В августе этого года новое руководство СТД выиграло арбитражный суд по лишению компании доли в собственности, а сейчас оспаривает все сделки с недвижимостью, заключенные бывшим совладельцем, к «Московский Комсомолец»

Евгения Глушенко и ее сын купили в «Доме актера» апартаменты общей площадью 124,9 кв. м, в 2019 году. Но по словам адвоката Калягиных, за ними остался долг, который и пытаются теперь через суд вернуть бывшие совладельцы ЖК.

Квартира покупалась на стадии строительства, с тех пор там был сделан дорогой ремонт. В связи с этим адвокат семьи Калягина выразил надежду, что ответчики снизят сумму требований. А возможно, долг семьи Калягина будет передан новому собственнику ЖК.

Тем временем, Московский театр Et Cetera, художественным руководителем которого является Александр Калягин, 27 августа открыл новый, 33-й сезон.