18-летняя дочь Даны Борисовой закрутила роман с членом съемочной группы

18-летняя дочь Даны Борисовой Полина призналась, что у неё был роман во время съёмок проекта «Выживалити. Наследники». Девочка влюбилась не в звёздного наследника, а в члена съёмочной группы и побывала в его номере. Об этом она рассказала в шоу Алёны Жигаловой. Подробностей Полина раскрывать не стала.

Девушка негативно оценила своё спонтанное романтическое приключение. Влюбленность подростка оказалась безответной: встреча была первой и последней.

«Это было ужасно. Я когда вылетела, с одним сотрудником увиделась в его номере. Ну, пообщались там», — рассказала Полина.

Парень, по словам наследницы Даны Борисовой, был старше на пару лет.

Сын Николая Валуева Григорий после съёмок в том же реалити-шоу похудел на 27 килограммов. На фото из спортзала он предстал в отличной форме — заметно постройневшим и подтянутым. В подписи к публикации Григорий откровенно рассказал о причинах таких перемен.

«Я так загнался из-за комментариев, что похудел до 75 кг», — признался Валуев-младший.

