Рудковская станцевала с Киркоровым на свадьбе

Продюсер Яна Рудковская станцевала с Филиппом Киркоровым на свадьбе друзей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рудковская в вечернем платье станцевала с Киркоровым на свадьбе друзей.

«На свадьбе у друзей Филипп окончательно доказал ,что он вернулся, и его голос по-прежнему невероятный! Смотрим видео до конца и покупаем билеты на его новое шоу в феврале на Live-арене! Он к нему очень готовится», — написала Рудковская.

Певец редко появляется на публике после падения с лестницы в Казани. Инцидент произошел во время выступления на международном фестивале «Новая волна», где Киркоров является постоянным участником.

Напомним, видео инцидента опубликовал телеканал RT. На нем видно, как при попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться. Все это время он не переставал петь.

До этого Рудковская опубликовала в личном блоге видео, где позировала в прозрачном платье из белого кружева. Образ дополнили туфли с острым мысом и бантами. Волосы знаменитость уложила крупными прядями и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре Яна Рудковская показала новую покупку — сумку из белой кожи от бренда Dior.