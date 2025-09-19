Украденные носки Крида выставили на аукцион со словами «до сих пор пахнут»

Девушка выставила на онлайн-аукцион ношенные носки певца Егора Булаткина, более известного под сценическим псевдонимом Егор Крид.

Она отметила, что занимается с артистом в одном спортивном зале, а само нижнее белье ей передала знакомая, которая работает там администратором.

— Можете делать любые проверки, хоть на ДНК. Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное — не привораживайте. До сих пор пахнут — его запах сохранился, — передает текст объявления издание «Абзац».

Летом белый носок, вышитый кристаллами, в котором американский певец Майкл Джексон исполнил знаменитую «лунную походку», продали на аукционе за 6,2 тысячи евро. Лот выставили во французском городе Ним на торгах, организатором которых выступил аукционный дом Maison Ivoire Nîmes.

Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки.

Легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Головной убор ушел с торгов в Лос-Анджелесе 15 августа прошлого года.