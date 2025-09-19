Певец Шура похудел на 48 кг

В мае певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) отметил круглую дату. Знаменитому артистку исполнилось 50 лет. К юбилею именинник подошел в полной боевой готовности: организовал грандиозный концерт и предстал перед многочисленными поклонниками в новой форме.

Если раньше исполнитель отличался пышной фигурой, то теперь Шура обладает подтянутым телом. Артист не делает секрета из того, как ему удалось избавиться от лишних килограммов. Певец признался, что прибег к популярному лекарственному препарату для диабетиков, с помощью которого худело немало представителей мирового шоу-бизнеса. В результате Шура сумел скинуть 48 килограммов, передает "Звездач".

"Я готов на все!.. Я считаю, что артист в наше время должен удивлять не трусами, он должен выходить красивым, чистым, загорелым, чтобы было приятно на него посмотреть. В 90-е я выбегал в трусах, потому что нужно было выживать. Непростое было время", - объяснил Шура.

Кроме того, он подчеркнул, что артистам немаловажно петь вживую, потому что только так можно выступать "с душой и сердцем".