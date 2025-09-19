Китайский участник «Интервидения» спел с Витасом

Китайский участник международного музыкального конкурса «Интервидение» Ван Си рассказал, как спел с российским артистом Витасом (настоящее имя Виталий Грачев). Его цитирует ТАСС.

Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сотрудничавшие пять лет назад музыканты не смогли встретиться лично.

«Мы не смогли записать песню вместе, в одно время и в одном месте, поэтому пришлось работать на расстоянии», — говорит Ван Си.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит певец Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».