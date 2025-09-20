Шура не собирается «хайпиться»: «Я не вторая и четвёртая Буланова»

На фестивале «Новый сезон» певец Шура признался, что в отличие от коллег по сцене не гонится за модой на громкие концерты и скандалы.

© Соцсети

«Мне ничего не надо, я не вторая и четвёртая Буланова», — подчеркнул артист, добавив, что в свои 50 лет он уже совсем иначе смотрит на карьеру.

По словам певца, его больше не привлекают стадионы и полные залы.

Тем не менее, финансово он от такого подхода не страдает.

«Скажу проще: мои 40 минут стоят столько же, сколько 2,5 часа. Гонорар не меняется», — заявил Шура.

Артист признался, что сам в шоке от того, что ему уже полвека, но менять образ жизни и гнаться за хайпом он не собирается.

Ранее Шура признался, что отказался от мечты о собственных детях из-за тяжёлых испытаний, через которые ему пришлось пройти. На фестивале «Новый сезон» артист откровенно рассказал, что ключевую роль сыграли его борьба с онкологией и бурный образ жизни в молодости.