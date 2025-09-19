Певица Любовь Успенская устроила скандал на красной дорожке из-за вопроса о внучке. Об этом пишет «Газета.ру».

Исполнительница появилась на светском мероприятии с дочерью Татьяной Плаксиной и крестницей. Репортер Олег Пилягин назвал девочку внучкой артистки, что возмутило Успенскую.

«Что вы говорите? Какая внучка?» — ответила она. «Любовь Успенская прокатила меня на эмоциональных качелях. Только пришел в себя», — написал Пилягин в своем Telegram-канале, выложив видео, на котором певица в шутку его душит.

Ранее Любовь Успенская на своем юбилейном концерте призвала зрителей «кайфовать». Юбилейный концерт исполнительницы был посвящен 55-летию ее сценической карьеры.