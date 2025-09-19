Маргарита Суханкина рассказала о врагах в шоу-бизнесе

Маргарите Суханкиной с происками врагов приходилось сталкиваться неоднократно. Звезда призналась «МК»: у нее и сейчас имеются недоброжелатели в шоу-бизнесе.

© Московский Комсомолец

О том, что им не нравится в артистке, Маргарита рассказала нашим корреспондентам.

- Я с этим живу с самого детства, - говорит звезда. – Я с четырех с половиной лет пою: ничем, кроме голоса, не зарабатывала никогда. Конечно, были люди, которым это очень не нравилось. Они нанимали дополнительно педагогов, занимались, и все равно ничего не получалось. А я вставала, открывала рот и пела. Все удивлялись: «Как ей это так легко удается? Почему она может, а мы – нет?»

Маргарита говорит, что в детстве очень расстраивалась из-за недоброжелателей. Потому как не понимала, почему далеко не все радуются ее успехам.

- Тяжело было все выносить, - говорит звезда. – Когда я была ребенком, плакала из-за этого. Не понимала, что происходит, почему меня игнорируют, гнобят, какие-то в мой адрес посылают неприятные скабрезности. Став взрослой, я начала осознавать, откуда это все появляется. Сегодня я отношусь к врагам и недоброжелателям спокойней. Неприятно, конечно, но что делать.

- У вас есть враги среди певиц?

- Все, - хохочет Маргарита.

По словам Суханкиной, коллеги-певицы завидуют ей из-за наличия работы. График Маргариты расписан на месяцы вперед: менее успешным артисткам такая востребованность не очень нравится.

- Знаю, что некоторые говорят: «Вот у нее так много концертов, а мы тут сидим! В чем дело? Мы же не хуже», - продолжает певица. - Я не знаю, как это объяснить. Разговаривать с этими людьми бессмысленно: это ничего не даст. Человека не исправить. Более того, я всегда говорю: «Это на совести тех, кто это делает и говорит». Сегодня я уже не плачу, улыбаюсь. Но на душе скребет, конечно.