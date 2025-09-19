Дудь* рассказал об отказе вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина*

Российский блогер и журналист Юрий Дудь (*внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, что в прошлом отказался вести премию телеканала «Муз-ТВ» из-за комика Максима Галкина (*внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он заявил в интервью рэперу Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев), видео вышло на YouTube.

По словам Дудя, его позвали вести премию «Муз-ТВ» в 2018 или 2019 году. Блогер ответил на предложение отказом, обосновав это тем, что среди ведущих мероприятия будут люди, которые для него ассоциируются с поп-культурой в худшем ее проявлении.

«Я признаюсь, я имел в виду Максима Галкина», — пояснил он.

Однако со временем отношение Дудя к Галкину сильно поменялось, и он осознал, что ошибался.

«Я написал Максиму Галкину большое сообщение в стиле: "Максим, вы об этом не знаете, и, наверное, не узнали бы, но я очень плохо о вас думал, но потом я поменял свое мнение. Поэтому, пожалуйста, извините, что я думал про вас так плохо"», — сказал журналист.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.