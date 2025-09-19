Жуков назвал глупостью попытки отменить песни «Сектора Газа»

Запрет песен группы «Сектор Газа» является неправильным и глупым занятием. По мнению фронтмена группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, нельзя допустить отмены хитов Юрия Хоя, поскольку в России любят исполнителя.

© Вечерняя Москва

— Я лично большой поклонник этой группы и считаю затею запрещать песни Хоя — абсолютно глупой. Мы уберем не только целый культурный пласт, но и отберем у миллионов слушателей часть их жизни, которая связана с композициями коллектива, — объяснил певец.

Он выразил надежду, что власти не допустят полного табу творчества «Сектора Газа», сообщает Общественная Служба Новостей.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина намерена лично заняться вопросом запрета ряда песен музыкальной группы «Сектор Газа». По ее словам, на данный момент общество требует произведений, которые соответствуют духовно-нравственным ценностям.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что запрет таких музыкальных групп, как «Сектор Газа», может привести к тому, что это спровоцирует еще больший интерес к ним. Исполнители просто уйдут в «серую» зону, и их не получится регулировать.

Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом о группе «Сектор Газа», в котором роль солиста Юрия Хоя исполнит Никита Кологривый, сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.