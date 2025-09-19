Украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) подверг резкой критике методы работы территориальных центров комплектования на Украине и систему обеспечение военнослужащих. Свое мнение он высказал в интервью Юрию Дудю* (признан Минюстом России иностранным агентом).

По его словам, на Украине «происходит беспредел», и некоторые его знакомые вынуждены не выходить за пределы квартиры или дома по полгода из-за риска принудительной мобилизации.

«Есть люди, которые не хотят идти на фронт. А деньги, которые должны предназначаться армии, до армии не доходят», - рассказал он.

Kyivstoner констатировал, что те, кто критикует систему снабжения ВС Украины, часто получают ярлыки, их обвиняют в том, что они распространяют «враждебные нарративы», несмотря на реальные проблемы.

«Те, кто идут, должны сами себя одеть. (…) У меня пацаны едут на боевое задание и им, чтобы выполнить это задание, нужно самим собрать 9 млн гривен (18 млн рублей)», — пояснил артист.

По его словам, деньги для реальных боевых задач просто не выделяются, а оседают в чужих карманах.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. Уже стоит вопрос о призыве женщин – медработников. При этом появилась информация о том, что украинские власти планируют экстренно мобилизовать более 122 тысяч человек из-за провала по всей линии фронта.

На фоне волны дезертирства из вооруженных сил на Украине становится все больше случаев силовой мобилизации. Сотрудники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки, а также буквально ловят людей на улицах.

*Включен Минюстом России в список иностранных агентов.