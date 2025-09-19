«Есть проблемы»: Бородина об отношениях жены Диброва

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала отношения Полины Дибровой с миллиардером Романом Товстиком. Как сообщает «Звездач», в соцсетях она заявила, что женщины изменяют, надеясь закрыть «дыры» в своих отношениях с мужем, а мужчины — чаще «из слабости».

Бородина порассуждала в личном блоге, что движет любовниками, когда они оба в браке. По ее словам, женщины вступают в такие отношения, чтобы компенсировать, то, чего им недостает с мужем — проблемы интимного характера, отсутствие внимание, общих интересов. Эйфория длится от полугода до года, после чего отчуждение в браке усиливается.

«Мужчина, который уходит налево, редко делает это из силы, чаще — из слабости. Ему проще сбежать, чем честно признать: в браке есть проблемы, и я не знаю, как их решать. Но иллюзия в том, что новая женщина решит его пустоту. Нет. Он берет с собой все свои страхи, незрелость и привычку прятаться от трудностей», — заявила телеведущая.

Бородина также сравнила Товстика с ребенком, который сломал одну игрушку и теперь бежит за новой, вместо того чтобы научиться бережно обращаться с тем, что уже есть.