Адвокат Дибровой призвала Гордон покаяться

Адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова призвала Екатерину Гордон «покаяться». Как сообщает «КП», по ее мнению, Гордон «перепутала профессию пиарщика и юриста».

Ранее 36-летняя Диброва дала интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала о своем разводе с ведущим Дмитрием Дибровым и о новых отношениях с 50-летним миллиардером Романом Товстиком. Гордон, представляющая интересы жены Товстика Елены, в эмоциональной манере отреагировала на произошедшее, еще раз обвинив Полину в разрушении семьи миллиардера и призвав к «публичному покаянию».

«Пусть Катечка Гордон покается, что она перепутала профессию пиарщика и юриста и своими действиями только отбрасывает людей в конфликте в конкретную точку невозврата, когда уже нет шансов на сохранение диалога и добрых отношений», — прокомментировала ситуацию Кузнецова.

Она добавила, что по этой причине Гордон «выгоняют из дел, отзывая доверенности» — чтобы «тихо и мирно решить важные вопросы». Адвокат считает, что деятельность Екатерины — это «грязь и оскорбления», а не юридическая помощь.