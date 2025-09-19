Пригожин жестко раскритиковал молодых артистов

В преддверии конкурса «Интервидение» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил недовольство тем, что российский представитель, известный как SHAMAN, использует псевдоним на латинице. Об этом сообщает «Звездач».

Пригожин выступил на закрытой презентации проекта Татьяны Куртуковой и Антона Лаврентьева «Выше гор». Он заявил журналистам, что в России должны быть люди «с человеческим лицом».

«Ощущение, что все росли в местах не столь отдаленных. Все под какими-то погонялами, кликухами, никнеймами, имен нет! Я все-таки человек того поколения, где есть имя и фамилия или хотя бы имя. Я хочу, чтобы в России были люди с человеческим лицом. А не Lovv66 или SOSKA 69, понимаете?», — подчеркнул Пригожин.

Иосиф Пригожин сообщил, что хорошо относится к SHAMAN, но не понимает, зачем тот пишет свое сценическое имя на латинице. По его словам, у исполнителя «прекрасное имя — Ярослав Дронов». Также Пригожин выразил недовольство тем, что многие слова заимствуются из западных источников, что, по его мнению, «уничтожает» русский язык.