Пригожин жестко раскритиковал молодых артистов

Лера Букина

В преддверии конкурса «Интервидение» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил недовольство тем, что российский представитель, известный как SHAMAN, использует псевдоним на латинице. Об этом сообщает «Звездач».

Пригожин жестко раскритиковал молодых артистов
© РИА Новости

Пригожин выступил на закрытой презентации проекта Татьяны Куртуковой и Антона Лаврентьева «Выше гор». Он заявил журналистам, что в России должны быть люди «с человеческим лицом».

«Ощущение, что все росли в местах не столь отдаленных. Все под какими-то погонялами, кликухами, никнеймами, имен нет! Я все-таки человек того поколения, где есть имя и фамилия или хотя бы имя. Я хочу, чтобы в России были люди с человеческим лицом. А не Lovv66 или SOSKA 69, понимаете?», — подчеркнул Пригожин.

Иосиф Пригожин сообщил, что хорошо относится к SHAMAN, но не понимает, зачем тот пишет свое сценическое имя на латинице. По его словам, у исполнителя «прекрасное имя — Ярослав Дронов». Также Пригожин выразил недовольство тем, что многие слова заимствуются из западных источников, что, по его мнению, «уничтожает» русский язык.