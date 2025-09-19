Новый хит и возвращение на сцену: Аллегрова раскрыла свои планы

Певица Ирина Аллегрова рассказала о своих планах. Как сообщает «КП», она отметила, что новый хит «У окна», написанный композитором Игорем Крутым, ей очень полюбился.

Отметим, что Аллегрова в последние годы редко появляется на светских раутах и сборных концертов. Исключением стали мероприятия Крутого, куда артистка приходит в знак дружбы с композитором. Продюсер, по всей видимости, решил вернуть звезду к активной деятельности.

«Как я познакомилась с песней "У окна"? Игорь приехал в гости, показал мне три песни сразу. "У окна" — потрясающая: возьму смелость назвать себя актрисой. Есть вокалист, певец. А есть синтез жанров на сцене... Я выросла в театре. И в этой песне "У окна" мне безумно интересны два образа, которые можно сыграть!», — рассказала Аллегрова.

Песня впервые прозвучала на закрытии фестиваля Крутого в Казани — «Новая волна – 2025». Аллегрова уже снялась в одноименном клипе, премьера которого состоится в ближайшее время.