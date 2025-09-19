Смерть жениха, взлет карьеры и работа депутатом: тайны Анастасии Мельниковой

В конце 90-х годов Анастасию Мельникову узнала вся страна: роль Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей» принесла ей невероятную популярность. Прославиться артистка могла гораздо раньше, но сделала выдержанную паузу в начале карьеры. Starhit вспомнил историю актрисы в день ее 51-летия.

Актриса во врачебной династии

Мельникова росла среди врачей: ее дед, мама и папа работали хирургами-онкологами. Врачом решил стать и старший брат Анастасии Олег, а младший выбрал профессию юриста. Артистка тоже выбрала иную судьбу, поскольку мечтала о сцене с детства. Правда, сперва речь шла о балете, однако преподаватели «забраковали» девочку из-за недостаточной пластичности и высокого роста.

Вопрос самоопределения отошел на второй план, когда Анастасия впервые влюбилась: 18-летняя девушка полюбила 41-летнего однокурсника своей матери. Ситуация семью не испугала, поскольку отец Мельниковой был старше ее матери на 22 года, а Томаз был надежным и благородным человеком. Однако все рухнуло, когда мужчина неожиданно скончался.

«На сегодняшний день никто не знает, от чего. За неделю до смерти я была у него в больнице. Благодаря Томазу я узнала, что такое, когда тебя любят, когда любишь ты», — рассказывала Мельникова.

Потеря жениха стала огромной трагедией для молодой девушки и в моменте она даже задумалась о том, чтобы уйти в монахини. Однако священник пояснил, что к Богу приходят не от беды, а от счастья и умиротворения. Сама Мельникова признавалась, что благодарна тому, что ее остановили.

Пауза ради мужа

Девушка нашла отдушину, когда поступила в ЛГИТМиК на курс Игоря Владимирова. К окончанию вуза артистка нашла новую любовь: на съемках «Афганского излома» она сблизилась с директором картины Вячеславом Тельновым. Сама Анастасия хотела уехать в США, куда ее пригласили играть на Бродвее, однако избранник поставил условие: сперва свадьба, а в противном случае актриса не вернется домой.

Артистка согласилась и вышла замуж за Вячеслава, хотя знала, что и в статусе свободной женщины не эмигрировала бы в Америку.

«Мне предлагали там остаться. Они фантастические профессионалы, но я — русский православный человек и хочу жить здесь», — поясняла звезда.

После этого Мельникова на три года выпала из профессии: муж заявил, что актерство не совместимо с семейной жизнью. Артистка тогда искренне старалась жить по-новому: окончила аспирантуру, написала диссертацию, занималась искусствоведением и дизайном. В конечном счете Анастасия впала в депрессию и заболела, а врачи прямо сказали родителям, что если ничего не изменится, то их дочь «продолжит чахнуть». Тогда Вячеслав понял жену и отпустил ее на работу — актриса вернулась в театр.

Однако, спустя семь лет супруги все же развелись. Актриса поясняла, что в какой-то момент они стали друг другу не нужны и она благодарна Тельнову за то, что он ушел сам — Анастасия бы никогда не решилась на этот шаг.

Взлет карьеры

После развода актриса с головой окунулась в работу. Звездной для нее стала роль Анастасии Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей» — Мельникова вместе с Алексеем Ниловым, Сергеем Селиным и Александром Лыковым стали всенародными любимцами.

В конце 2001 года актриса забеременела и сперва умело скрывала это от товарищей. В больнице артистка провела недолго и уже на следующий день после родов стояла на съемочной площадке. Однако раскрывать имя отца ребенка Мельникова не стала, отмечая, что это личное пространство ее дочери Маши.

Анастасия продолжила играть в сериалах с криминальной тематикой, однако на образе правоохранителя не зацикливалась. Например, она засветилась в телефильмах «Идиот» и «Казус Кукоцкого», мелодрамах «Всегда говори "всегда" — 2» и «Бес». Особенной стала работа «Спасти Ленинград», ведь картина была связана с историей семьи Мельниковой — ее отец мог оказаться на потопленной немцами барже, которая отплывала в тот же день, что и баржа «752», о которой идет речь в фильме.

Удивителен и другой факт: режиссер Алексей Козлов пришел к Мельниковой домой, чтобы пригласить ее на роль матери ключевой героини, как вдруг заметил Машу. Увидев 15-летнюю девушку, Козлов решил задействовать ее в эпизоде, а после и вовсе предложил главную роль. Анастасия отговаривала постановщика — якобы девочка еще мала для такого уровня драматургии, однако Козлов был непреклонен. Играть на одной площадке с мамой было непросто для подростка, но она справилась со своей работой.

Новые тайны

Мельникова заявляла, что не имеет права создавать семью до тех пор, пока этого не сделает ее дочь. Анастасия признавалась, что не может быть счастливой, если ее наследница будет чувствовать себя дискомфортно.

«Я обожаю мужское внимание, оно мне необходимо, но для матери дитя всегда будет на первом месте», — говорила она.

Однако в 2017 году в прессу просочилась информация о тайной свадьбе артистки. Знакомые утверждали, что Мельникова тайно расписалась с избранником Сергеем в Санкт-Петербурге, а на церемонии были лишь близкие друзья и дочка.

Вопреки слухам, сама актриса придерживается старой позиции: говорит, что пойдет под венец, однако пока думает лишь о дочери. Забот у актрисы сейчас достаточно — игра в театре и кино, благотворительность. Кроме того, с 2011 года артистка является депутатом Законодательного собрания Петербурга.