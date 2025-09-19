СМИ: Васильев «как бомжей» прогнал жену и дочь тренера Карпина во Франции

Во Франции произошел скандал между историком моды Александром Васильевым и супругой главного тренера сборной России по футболу Дарьей Карпиной. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, Карпина во время шопинга в Монако вместе с 15-летней дочерью услышала русскую речь и узнала Александра Васильева. По ее словам, встреча с известным телеведущим оказалась неприятной: он посмотрел на них свысока и заявил, что проводит частную экскурсию, слушать которую можно только за деньги. Впоследствии Васильев выгнал их из бутика «как бомжей».

Модельер сейчас живет во Франции, имеет французское и литовское гражданство. В октябре 2023 года он говорил, что не работает в России, так как находится «в черном списке». Во Франции он проводит лекции об истории моды, включая тему «Эротизм и мода», билеты на которые стоят около 25 тысяч рублей, уточняется в публикации.

До этого Васильев заявил, что не боится одиночества из-за отсутствия детей. Он рассказал, что много лет назад заключил фиктивный брак с француженкой Анной Мишлин Жан Бодимон, чтобы переехать в Париж, где уже жила его возлюбленная Мария Лаврова. Но со временем фиктивный союз с Жан Бодимон перерос в настоящие супружеские отношения.