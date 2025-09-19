Русская подруга Джонни Деппа объявила о свадьбе

Русская подруга Джонни Деппа Юлия Власова объявила о свадьбе. Об этом стало известно из соцсетей.

Юлию Власову еще в 2024 году папарацци снимали в компании актера Джонни Деппа. Тогда парочку заметили обнимающейся на вертолетной площадке в Лондоне. Однако сами они свои отношения никак не комментировали. Некоторые подозревали, что Депп и Власова тайно встречаются уже несколько лет.

Однако вчера девушка опровергла информацию о романе с актером. В личном блоге она опубликовала фотографию с обручальным кольцом и неоновой надписью на фоне «Ты выйдешь за меня?».

«Я сказала да… Опять! За любовь всей моей жизни, за нас навсегда. Мое второе обручальное кольцо, но моя первая и единственная настоящая любовь», — подписала фото она.

За кого именно выходит замуж Власова, она не рассказала. Добавим, сейчас Джонни Деппа подозревают в романе с испанской моделью Джесс Бордиу.

