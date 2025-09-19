Ирина Аллегрова раскрыла неожиданный секрет красоты

Ирина Аллегрова продолжает удивлять. Летом певица, которая в последнее время не так часто баловала поклонников новым музыкальным материалом, возобновила творческий тандем с Игорем Крутым и представила сразу две новинки. А сейчас на одну из них – «У окна» - сняла клип.

На съемочной площадке Ирина Александровна пребывала в прекрасном настроении. Артистка рассказывала о своей многолетней дружбе с Игорем Крутым, который, к слову, называет ее главной певицей своей жизни.

- Летом маэстро приехал ко мне домой и показал сразу три песни, - призналась Аллегрова. – «У окна» - потрясающая. Возьму смелость назвать себя актрисой. В этой песне мне безумно интересны два образа, которые можно сыграть.

Актерскую игру Аллегрова продемонстрировала на съемочной площадке. Ирина Александровна целиком и полностью доверилась режиссеру Евгению Курицыну. Работа шла как по маслу.

К слову, присутствующие отметили, что выглядит Аллегрова роскошно. Поэтому «МК» не могли не поинтересоваться секретом эффектной внешности артистки.

- Сейчас очень много, чем пользуются, что-то делают, куда-то колют во все места, - заявила Ирина Александровна. – Я – не противница всего этого, но… Лично для себя считаю, что меня с безумной любовью сотворили мои родители. И, конечно же, Господь Бог. За что я безумно благодарна.

Рассказала Ирина Александровна и о сокровенном.