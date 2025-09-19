«У меня нет дочери»: Волочкова заявила, что перестала общаться с семьей

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что перестала общаться с матерью Тамарой и дочерью Ариадной. Танцовщица обвинила родню в ухудшении отношений и добавила, что ее «предали и заблокировали».

В интервью Вере Ганеевой балерина заявила, что мать считает ее проектом: близкие не заботятся о здоровье Волочковой и обращаются к ней только когда им нужны деньги.

Танцовщица также отметила, что взялась за организацию свадьбы для своей Ариадны, но теперь заявляет, что «у нее нет дочери».

— Я не в настроении обсуждать их. Я их послала и сказала: «Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы звоните, только когда вам нужны деньги», — заявила Волочкова в интервью, которое доступно на Rutube.

Экс-солистка Большого театра также заявила, что не собирается больше никогда связывать себя узами брака, так как подобного опыта ей уже «хватило». Она отметила, что сильно ценит свою независимость и то, что может самостоятельно решать, с кем ей строить романтические отношения.

Дочь балерины Ариадна планирует сменить фамилию после замужества. Танцовщица ранее объяснила отсутствие штампа в паспорте дочери тем, что та во всем хочет равняться на маму.

Волочкова вспомнила свою свадьбу с предпринимателем Игорем Вдовиным.