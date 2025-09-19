Иван Дорн объяснил, почему продолжает петь на русском языке

Украинский певец Иван Дорн анонсировал выход своего первого за пять лет альбома «Dorndom», который будет полностью русскоязычным. Подробностями артист поделился в интервью Зинаиде Пронченко.

© Газета.Ru

Дорн уточнил, что продолжает выступать на русском языке, несмотря на все слухи об обратном. Также артист признался, что этим релизом он планирует «закрыть гештальт».

«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. <…> Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — отметил он.

По словам артиста, он ведет два проекта параллельно: основной — русскоязычный, в котором выступает под своим именем, и полуанонимный — на разных языках мира.

«Я особо не показываю даже свое лицо [в полуанонимном проекте]. Есть же предвзятость, ко мне разное отношение у людей. Поэтому я решил: пусть музыка говорит сама за себя», — пояснил Дорн.

Выход альбома «Dorndom» должен был состояться в 2022 году, но потом премьеру отменили. В сентябре 2025 года Дорн раскрыл, что фанаты могут ожидать выхода пластинки в ближайшее время. По его словам, он намерен выпустить лонгплей без предупреждения.