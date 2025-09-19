«Запах сохранился»: носки Егора Крида выставили на продажу

Поношенные носки рэпера Егора Крида выставили на продажу. На необычное объявление обратил внимание «Абзац».

Лот с носками бренда Fendi опубликовала девушка, которая занимается с певцом в одном спортивном зале.

«Продам тому, кто назовет наибольшую цену. Можете делать любые проверки, хоть на ДНК. Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное – не привораживайте. До сих пор пахнут – его запах сохранился, кстати», — заявила она.

Продавец добавила, что покупатель, если хочет, может их постирать или оставить грязными.

Напомним, что в августе поклонник певицы Надежды Кадышевой опубликовал объявление о продаже волос артистки. По его словам, он собрал их со сцены в 1998 году.