Лауреат премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе. О смерти 57-летнего музыканта сообщает издание Billboard.

«Джеймс находился на борту частного самолета, который упал в округе Мейкон недалеко от Франклина, штат Северная Каролина», — передает источник.

Трагедия произошла вчера в три часа дня по местному времени. На борту всего было три человека, и ни один из них не выжил. Бретт был известен не только как самостоятельный исполнитель, но и как автор песен. Он писал композиции для Тейлор Свифт, Джона Бон Джови, Кенни Чесни и многих других музыкантов. Песня Джеймса «Jesus, Take the Wheel» в исполнении Кэрри Андервуд завоевала «Грэмми» в 2077 году. Трек победил в двух номинациях: лучшая песня в стиле кантри и лучшее женское исполнение кантри-композиции. Вчера стало известно о гибели еще одного американского артиста — в автокатастрофе погиб актер и фотограф Эверетт Янг. Он снимался во многих известных сериалах, в том числе в хите 00-х «Зачарованных».