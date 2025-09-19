У Тарасовой нашли задолженность за коммуналку

Актриса Аглая Тарасова задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги. Она игнорирует счета за свою элитную квартиру рядом с Патриаршими прудами, где она сейчас находится под домашним арестом, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, финансовое положение Тарасовой также под угрозой из-за возможных проблем с ипотечными платежами, поскольку она не может полноценно работать.

Как отмечается, квартира площадью 140 квадратных метров находится в собственности банка, поскольку Аглая оформила ипотеку на 30 лет еще в 2022 году. Обычно банки начинают процесс взыскания задолженности через 3–6 месяцев после ее возникновения, и в таком случае жилье может быть выставлено на торги.

Уточняется, что квитанции продолжают приходить на имя предыдущего владельца, что создает дополнительные трудности. По оценкам риелторов, стоимость квартиры превышает 100 миллионов рублей.

В начале сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Запрещенные вещества, которые находились в электронной сигарете, у девушки обнаружили в «зеленом коридоре».

Аглая Тарасова — дочь народной артистки России Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Еедебют актрисы в кино состоялся в короткометражном фильме «Конфетки» Юрия Колокольникова, который был частью цикла «9 мая. Личное отношение». Позже она появилась в сериале «После школы», где сыграла вместе с матерью. Широкую известность Аглая Тарасова получила благодаря роли Софьи в сериале «Интерны».