Пугачеву хотят лишить заработка в России

Певицу Аллу Пугачеву хотят лишить дохода в России. Обновленный иск подал адвокат Александр Трещев, в котором требует не только компенсацию в 1,5 миллиарда рублей, но и лишение Пугачевой значительного дохода, который она ежегодно получает из России за использование своих песен.

«Адвокат Александр Трещев дополнил свой иск к Примадонне на 1,5 миллиарда рублей требованием лишить её возможности зарабатывать на авторских отчислениях», — пишет SHOT.

Ежегодный доход Пугачевой от авторских отчислений в России составляет порядка 28 миллионов рублей. Эти средства поступают за использование ее хитов на различных площадках.

Распределением средств занимается Российское авторское общество. Адвокат утверждает, что доходы от написанных ранее песен, в том числе созданных в советское время, не должны, по его мнению, «спонсировать антироссийские настроения».

Ранее обсуждалась возможность возбуждения уголовного дела против Пугачевой. Поводом стали ее высказывания о Джохаре Дудаеве в одном из недавних интервью. Певице может грозить до пяти лет колонии. Сама Пугачева после интервью призналась, что у нее «пропал минутный порыв говорить».