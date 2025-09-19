Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в России

Певица Алла Пугачева может лишиться дохода в размере 28 миллионов рублей, который она ежегодно получает из России за свои песни, сообщает SHOT.

Недавно артистка заявила, что видит свою жизнь без России. По данным Telegram-канала, адвокат Александр Трещев увеличил сумму своего иска к известной певице на 1,5 миллиарда рублей, потребовав также запретить ей получать доходы от авторских отчислений.

«Их ежегодный размер в РФ составляет 28 миллионов рублей (в сумму входит использование ее треков на разных площадках). Сами средства распределяются через Российское авторское общество», — говорится в материале.

Адвокат заявил, что доходы от песен, написанных ранее, включая произведения советского периода, не должны использоваться для финансирования антироссийской пропаганды.

«Мне лучше уйти»: Пугачева наговорила на срок и одумалась

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до 5 лет колонии из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Сама певица после выпуска заявила, что у нее пропал «минутный порыв говорить».