Наследница убитого создателя «Комбинации» борется за права на хиты группы

В Арбитражном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу Виктории Олейниковой — дочери Александра Шишинина, погибшего в 1993 году основателя популярной группы «Комбинация». Она претендует на признание своих прав на 16 композиций коллектива, среди которых значатся знаменитые American boy и Russian girl. Об этом сообщил РЕН ТВ.

© Super.ru

По мнению Олейниковой, она является законной наследницей исключительных авторских прав на творческое наследие отца. Согласно её версии, Шишинин выступал в роли автора и продюсера песен, а права перешли к ней по завещанию от дедушки.

Против иска выступают несколько ответчиков: Российское авторское общество, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков. Последний категорически отрицает причастность Шишинина к созданию музыки и текстов.

«Нет ни одной его рукописи. Он просто был художественным руководителем. Авторами всех произведений были я, Татьяна Иванова и другие участницы группы», — подчеркнул Окороков в беседе с РЕН ТВ.

Композитор также раскрыл природу взаимоотношений с Шишининым: «Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите. Я вообще серьёзный композитор, я не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями».

Арбитражный суд принял иск к производству и продолжит рассмотрение дела.

