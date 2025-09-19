Что известно о получившей роль в ремейке «Моей прекрасной няни» Иванченко

Артистка Олеся Иванченко получила главную роль в ремейке «Моей прекрасной няни» — сериале «Няня Оксана». О том, что известно о сериале и ведущей популярных шоу, рассказало издание NEWS.ru.

Сюжет сериала повторяет оригинал, но позиционируется как самостоятельный проект. Премьера запланирована на сентябрь. Продюсера Максима Шаталина в новом сериале заменит вдовец-ресторатор, которого сыграет Виктор Хориняк.

Иванченко рассказала, что готовилась к роли, занималась с педагогами и психоаналитиком. Она призналась, что часто ссорится с бойфрендом, комиком Максимом Зайцем, из-за привычки проверять соцсети.

В социальных сетях Иванченко заявила, что не претендует на славу Анастасии Заворотнюк, сыгравшей Вику в оригинальном сериале. Она подчеркнула, что новый проект не является ремейком.

Во время съемок оригинального сериала несколько актеров заболели и умерли от онкологии: Любовь Полищук (мама Вики) скончалась в 2006 году, а у Заворотнюк в 2018-м обнаружили глиобластому, и она умерла в мае 2024 года.