Элтон Джон приготовил для близких подарки из своего тела

Известный британский певец Элтон Джон готовит для близких уникальные подарки — украшения из своих костей, крови, праха. Это обусловлено тем, что 78-летний музыкант все чаще задумывается о бренности бытия, пишет портал RadarOnline.

По данным портала, одно из первых украшений музыкант сделал после того, как перенес операцию на коленном суставе. Он забрал у медиков осколки костей и изготовил из них ожерелье.

Певец подробно описал процесс в документальном фильме о своей жизни. По его словам, кости пришлось «запекать, чтобы высушить», затем покрыть ацетатом и отполировать. На готовом ожерелье появилась гравировка: «Я больше не буду кланяться ни одному человеку».

В дальнейшем, Элтон Джон подготовил несколько флаконов со своей кровью, разработал украшения из останков. Их он планирует подарить родственникам. По мнению артиста, такого рода подарки помогут близким сохранить память о нем, несут в себе его «энергетику».

Один из друзей артиста разъяснил, что Джон называет украшения и флаконы «частью своего наследия» и рассматривает это как продолжение своего творчества. Для музыканта это не болезненно, а также является способом оставить после себя что-то «осязаемое и личное».