Певица Мадонна анонсировала выход нового альбома в 2026 году

Американская певица Мадонна объявила о выходе нового альбома в 2026 году. Пост с анонсом опубликован на сайте исполнительницы.

© Москва 24

Отмечается, что для выпуска пластинки певица подписала контракт с Warner Records. Она будет состоять преимущественно из танцевальных треков.

Альбом станет первым студийным за последние семь лет. Более того, он станет продолжением альбома Confessions on a Dance Floor, выпущенного Мадонной в 2005 году.

Ранее участник The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника Anthology 4 британской рок-группы. Он ожидается уже этой осенью. В сборник войдут 13 демо-версий песен, сессионные записи и не выпускавшиеся треки. Новая работа выйдет в свет спустя почти 30 лет после релиза первых трех частей Anthology.

Более того, поклонники смогут насладиться расширенной версией сериала The Beatles Anthology, который впервые был показан в 1995 году. Однако теперь его дополнит новый эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.