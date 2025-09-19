Прорицательница высказалась о будущем Даны Борисовой и ее дочери

Российской телеведущей Дане Борисовой нужно понять, почему у нее не складывается личная жизнь, а затем начать рассуждать, как жить дальше. Некоторое время артистка будет одинокой.

Об этом заявила российская предсказательница Нелли Биджиева из Домбая.

— Лет 40 назад к ней комбайнер бы пришел, она пошла бы за него замуж. А сейчас придет и что? Скорее она одинокой будет некоторое время, сегодня ее даже комбайнер не заметит. Дана поставила заслон от всех, поэтому сложно пробиться, — высказалась провидица в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Она добавила, что в жизни дочери ведущей, Полины Аксеновой, все сложится. До 21 года она будет заниматься тем, что ей интересно, до 27 лет девушка пройдет путь изменений, а после этого она реализуется в профессии и семейной жизни.

4 сентября Полина Аксенова опубликовала переписку со своим отцом, в которой обвиняет мать в том, что та лишила ее работы из-за ссоры. Из сообщений стало известно, что Борисова якобы обратилась к известным телеканалам и попросила продюсеров не брать ее дочь на работу, хотя Полина неоднократно заявляла о своей мечте стать корреспондентом на телевидении.