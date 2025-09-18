Катя Лель рассказала про «вещий сон» об окончании СВО
Певица Катя Лель объяснила свой «вещий сон» об окончании СВО. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, что Лель увидела сон около года назад. Тогда певица заявила, что Россия одержит победу в конфликте через две недели. Как объяснила Катя Лель, сон все же был вещим, просто во сне не был назвал год окончания СВО.
«Я хорошо помню свой сон до сих пор. У меня спросили: “Вы – Россия?”. ответила: “Да”. Причем, слово “Россия” они произнесли три раза. После чего сказали: “Готовьтесь, победа за вами. Через две недели”. Но они не сказали, в каком году произойдет победа. Год в моем сне не был произнесен», — заявила она.
Лель также добавила, что ей очень нравится нынешнее время, потому что сегодня «проявляется все истинное».
«Сегодня очень важное время: проявляется все истинное. Проявляются все лица, которые прячутся и живут под маской. И знаете, мне это очень даже нравится», — добавила она.