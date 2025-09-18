Дочь основателя «Комбинации» потребовала признать за ней права на композиции группы

Виктория Олейникова, дочь убитого в 1993 году основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина, во время заседания Арбитражного суда Москвы потребовала признать за ней права на 16 музыкальных произведений коллектива. Об этом пишет Рен ТВ в Telegram-канале.

© Соцсети

Ответчиками по делу выступают Российское авторское общество, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков.

По словам Виктории, дедушка передал ей по наследству исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина, который был продюсером песен.

Окороков отметил, в свою очередь, что Шишинин не имел отношения к созданию текстов и музыки и был лишь художественным руководителем коллектива. По его словам, авторами произведений выступали Татьяна Иванова, другие участницы группы и сам композитор.

«Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите. Я вообще серьезный композитор, я не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями», — подчеркнул ответчик.

В мировой истории есть только два «несуществующих поэта» — Шекспир и Шишинин, констатировал Окороков.

Журналисты заметили, что в конце заседания Татьяна Иванова изъявила желание участвовать в процессе в качестве третьего лица.

Напомним, что Александр Шишинин и Виталий Окороков основали коллектив в 1988 году. В первые годы были записаны самые известные хиты группы: American Boy, Russian Girl, «Комбинация», «Красное платье» и ряд других.

5 марта 1993 года неизвестный злоумышленник подкараулил Александра в подъезде его дома и ударил заточкой в живот. 30-летний продюсер умер от полученных ранений.