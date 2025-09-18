Жена Игоря Николаева призналась, что старшая дочь певца отдалились от их семьи

Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева, поделилась обстановкой, которая царить в их семье. По ее словам, в последние годы старшая дочь ариста Юлия сильно отдалилась в плане отношений.

На шоу «Ваша Наташа» Проскурякова рассказала, что изначально все было хорошо. Так, например, Юлия радовалась рождению сестры Вероники, нянчила ее при встрече, дарила подарки. Однако потом стало невозможно часто ездить друг к другу: дочери Игоря Николаева из США в Россию и так же звездному семейству за океан.

«Но сейчас в связи с нашей ситуацией, к сожалению, ни она к нам не может приехать, ни мы к ней. И мы очень грустим из-за этого, потому что и в отношениях отдаление. Люди же не видят друг друга, да? Очень важно друг друга видеть, очень важно контактировать», — заявила Проскурякова.

