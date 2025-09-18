Физиогномист раскрыл то, о чем умолчала в интервью Полина Диброва

Полина Диброва нашла в себе силы дать откровенное интервью после скандала с разводом. Жена шоумена Дмитрия Диброва в беседе с Лаурой Джугелия представила свою версию событий. Полина рассказала, что ей было очень тяжело скрывать правду от мужа, поэтому она набралась решимости и призналась, что полюбила другого, после чего ушла.

Физиогномист Олег Воеводин проанализировал программу с откровениями четвертой супруги популярного ведущего. Так, он уделил внимание моменту, когда у Полины спросили, считает ли она себя виноватой в развале семьи Романа Товстика, и та ответила, что нет.

"Она не имеет никакого отношения к разводу в этой семье. Говорит честно, открыто, без угрызений совести и без камня на душе. Здесь абсолютно нет проблем", - заявил эксперт.

Также он отметил искренность Полины, когда она рассказывала, что инициатором развода с Дмитрием Дибровым стала именно она. В целом, считает физиогномист, супруга ведущего на протяжении всего интервью старалась выглядеть сдержанной и контролировать эмоции, но скрыть внутренние переживания ей не удалось.

Такими ключевыми моментами стали темы, касающиеся дружбы с Еленой Товстик, поддержке Дмитрия Диброва или признании в новых чувствах. Тогда ее мимика и жесты выдавали сильное напряжение и боль, отметил эксперт.

По его мнению, Диброва говорила уверенно и не играла на публику, однако в ее словах и реакциях просматривалось желание отстоять свою правду и одновременно защититься от давления общественности, передает Woman.ru.