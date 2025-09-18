Прохор Шаляпин объяснил повышение цен на свое выступление

Певец Прохор Шаляпин решил поднять цену за выступление до 1 млн рублей. Артист рассказал, что сделал это из-за повышенного интереса к своей персоне.

© Passion.ru

Шоумен уверен, что он ничем не хуже своих коллег и имеет право повысить гонорар.

«Я, простите, ничем не хуже Кадышевой или той же Булановой. Да, девочки, конечно, молодцы. Но и я, знаете ли, не пальцем деланный и могу себе позволить улучшить свое финансовое благосостояние за счет своих талантов», — приводит слова Шаляпина «Общественная служба новостей».

Помимо этого, артист решил пересмотреть свой заработок из-за больших расходов. Шоумен приходится тратить немалые средства для поддержания тонуса. Он отмечает, что поход к косметологу стоит дорого, а «товарный вид сохранять нужно». К тому же, артист сокрушается по поводу высоких трат на жизнь в Москве.

Напомним, гонорар звезды за частное выступление вырос на 200 тыс. рублей. На мероприятиях Шаляпин не только поет, но и берет на себя обязанности ведущего вечера.