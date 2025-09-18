Сын Надежды Кадышевой получил контроль над ее "Золотым кольцом"

Единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк является владельцем 70% ООО "Театр Золотое кольцо", а доля самой певицы составляет только 30%. Ранее компанией владели поровну артистка и ее супруг Александр Костюк, но недавно отец передал свою долю Григорию, утверждает Super.

За прошлый год прибыль ансамбля составила 2,7 миллиона рублей. Также за последние пять лет "Золотое кольцо" заработало на госконтрактах около 115 миллионов рублей.

Напомним, что у Надежды Кадышевой и ее ансамбля наступила вторая волна популярности, когда песни артистки залетели в топы в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы зрителей и подняла цены на частные выступления. По слухам, за концерт длительностью 50 минут она просит 20 миллионов рублей. Поговаривают, что этим летом Надежда Кадышева оказалась самой дорогой певицей в России.

Ранее Отар Кушанашвили в эфире шоу "Каково?!" заявил, что Надежда Никитична может умереть прямо на сцене. По мнению ведущего, заметно, что Кадышева на концертах держится из последних сил. Кушанашвили предполагает, что исполнительница вынуждена петь, потому что об этом ее просит сын Григорий.