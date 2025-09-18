«Всех послала»: от Волочковой отвернулись родные

Балерина Анастасия Волочкова обвинила родных в потребительском отношении, заявив, что ее мать и ее дочь готовы общаться с ней только тогда, когда им нужны деньги. Об этом она рассказала в интервью Вере Ганеевой.

По словам артистки, она не готова обсуждать отношения со своей матерью и дочерью.

«Они все меня заблокировали, я в блоке стою и у матери, и у дочери. Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!"», — подчеркнула балерина.

Волочкова отметила, что мама растила как «проект», а дочери она «сделала свадьбу», и близкие отвернулись от нее. При этом балерина заявила, что у нее «нет никаких обид».

Ранее Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. Она также напомнила, что в России многие пьют, но не считают себя алкоголиками — она же выбирает не «какую-то самогонку», а «бокал дорого просекко».