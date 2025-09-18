«Он меня обокрал»: Газманов дал показания против друга семьи

Народный артист России Олег Газманов приехал в Следственный комитет, чтобы дать показания на обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Геворка Саркисяна. Его цитирует Telegram-канал 112.

Газманов дал другу семьи в долг все свои накопления с планами вернуть их с процентами через три года, но не дождался ни процентов, ни возврата изначальной суммы.

«Он за нос нас водил все время. 6 лет прошло. Я считаю, что он мошенник, он меня обокрал», — сказал Газманов.

Известно, что Саркисян общался с Газмановыми с 2016 года, вел совместный бизнес с сыном Газманова Филиппом. В 2019 мужчина занял у артиста деньги, которые отказался отдавать. Саркисян сослался на сделанные инвестиции, однако юрист семьи утверждает, что речь шла о займе, а не инвестициях.

Известно, что Саркисян живет в США и в Россию приезжает редко, тайно и с Газмановым не встречается. Заявление на предпринимателя артист написал спустя 6 лет после займа. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

