«Мне лучше уйти»: Пугачева наговорила на срок и одумалась

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии за попытку реабилитировать террориста Джохара Дудаева. Как сообщает «Царьград», артистка решила одуматься и отреагировала на поднявшийся шум тремя фразами.

Примадонна испугалась

По словам Пугачевой, после скандальных заявлений ее «минутный порыв говорить пропал».

«Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — заявила артистка.

По всей видимости, Примадонна испугалась уголовного дела, которое ей светит за публичное оправдание терроризма. Телеканал отмечает, что ее слова о Дудаеве подпадают под действие статьи 205.2 УК РФ, по которой наказывают тюрьмой на срок от 2 до 5 лет или штрафом до 500 тысяч рублей.

Проверки будет недостаточно

Реакция чеченских политиков и общественности логичная, как и то, что после произошедшего порыв Пугачевой разговаривать пропал. Однако глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что проверки в отношении певицы недостаточно, да и особого смысла она не имеет, ведь преступление совершено на территории другого государства.

«Здесь нужна политическая воля. Должны дать команду силовым структурам четко и быстро отработать», — заявил общественник.

По мнению Бородина, власть должна показать своей стране, в том числе и Пугачевой, что помилования не будет. Он призвал возбудить уголовное дело, объявить артистку в международный розыск и добиваться экстрадиции. Глава ФПБК добавил, что певица питала надежды на возвращение в РФ, однако ее уже тут никто не ждет.

Схожего мнения придерживается и политолог Игорь Скурлатов. По мнению эксперта, если даже Пугачеву «постигла такая участь», то остальные артисты поймут, что нельзя публично выступать против спецоперации, российского лидера и ее населения.

Кремль больше не тоскует

Общественный деятель и политолог Алексей Ярошенко отмечает, что позиция государства по отношению к Пугачевой ясна: не осталось большого количества «чиновников в высоких кабинетах», которые тоскуют по артистке или хотят ей как-то помочь. Эксперт считает, что сейчас там доминирует позиция, которую высказала советник президента по культуре Елена Ямпольская.

«Не в первый раз за последнее время — выдох облегчения. Из ряда персонажей, к которым ничего не питала, кроме брезгливости. Никогда», — заявила она.

Виталий Бородин считает, что Пугачева подала другим артистам поведения, из-за чего в России будут новые «голые вечеринки». ФПБК собирается добиваться уголовной ответственности для Примадонны, вне зависимости от того, сколько времени это займет.