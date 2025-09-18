Стало известно, где сейчас живет блогер Лерчек

Мать блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Эльвира Феопентова рассказала, что сейчас ее дочь бесплатно проживает в особняке своей подруги, площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Об этом она поделилась в своих социальных сетях.

© Вечерняя Москва

Феопентова уточнила, что жилье продается, поэтому Лерчек помогает покупателям осмотреть недвижимость.

— На данный момент мы живем в доме подруги Леры бесплатно, оплачивая минимальные коммунальные платежи. Этот дом выставлен на продаже. Хозяевам удобно, что мы следим за домом, содержим его в порядке и чистоте, ухаживаем за ландшафтом и растениям. Показываем его покупателям, — рассказала женщина в своем блоге.

Ранее Эльвира Феопентова пожаловалась в соцсетях на тяжелое финансовое положение в семье. По ее словам, из-за тяжелой ситуации она вынуждена распродавать вещи дочери: чаще всего на продажу выставляют одежду от люксовых брендов.

8 сентября адвокат Константин Третьяков сообщил, что муж Валерии Артем Чекалин частично признал вину по уголовному делу о переводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые пара получила от фитнес-марафона «Идеальное тело».