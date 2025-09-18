Развод, «отмена» в Европе и хейт: как складывается жизнь Анны Нетребко

Анне Нетребко рукоплескала вся Европа: ей были рады лучшие театры Великобритании, Германии, Австрии и России, а поклонники были готовы отдать все за возможность услышать пение оперной дивы. Ее успех в карьере долгие годы контрастировал с неудачами в личной жизни. Starhit вспомнил историю жизни артистки в день ее 54-летия.

Лучшее сопрано

Оперная дива родилась и выросла в Краснодаре. Ее семья была далека от искусства: папа работал инженером, а мама была геологом. Однако маленькая Анна с детства увлеклась музыкой и устраивала дома мини-концерты, а в школе стала солисткой ансамбля «Кубанская пионерия». Однако девочка не сразу решила связать судьбу с пением: занималась акробатикой, легкой атлетикой, рисованием. Кроме того, она интересовалась карьерой модели и в 1988 году удостоилась второго места на конкурсе «Мисс Кубань».

Нетребко осознала, кем хочет стать, после посещения концерта в Мариинском театре Ленинграда. По окончанию средней школы она поступила в музыкальное училище, а после — в консерваторию имени Римского-Корсакова. Трудности девушку не смущали и ради заработка на пропитание она устроилась уборщицей.

По словам преподавателей, Анна добилась успеха не сколько благодаря таланту, сколько из-за упорства и трудолюбия. Нетребко не была первой на младших курсах, однако через несколько лет стала лауреатом премии имени Глинки, что считается престижным.

Однажды на одном из конкурсов солистку заметил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Он восхитился чистым сопрано девушки и пригласил ее в «Женитьбу Фигаро». Дебют был настолько успешен, что предложения посыпались на студентку. Певица активно ездила на гастроли по всему миру и не успевала посещать занятия в консерватории.

Говорить об артистке стали после спектакля «Война и мир» в 2002 году. С тех пор коллеги не сомневались, что она обладательница лучшего сопрано. Нетребко блистала в «Травиате» в Мюнхене, выпустила первый студийный альбом, сыграла в эпизоде фильма «Дневники принцессы 2: как стать королевой» с голливудской звездой Энн Хэтэуэй.

В 2006 году Анна получила австрийское гражданство, не отказавшись от российского, а через два года удостоилась звания народной артистки РФ. Подкупало зрителей и поведение Нетребко на сцене: она могла снять туфли и станцевать в образе Джудитты или погладить концертмейстера по голове во время паузы. Однако еще один секрет успеха — сотрудничество с эстрадными артистами, в том числе с Филиппом Киркоровым и продюсером Игорем Крутым.

Неудачи в личной жизни

Постоянная занятость мешала артистке наладить личную жизнь. По слухам, первой любовью Анны был женатый однокурсник, однако роман быстро завершился. Следующим избранником стал солист по имени Тед, которого Нетребко встретила в США — он, в отличие от возлюбленной, построить карьеру не смог, что вылилось в проблемы в паре.

Расставание довело певицу до депрессии, справиться с которой помогли новые отношения с актером Николаем Зубковским. Окружающие были уверены, что между партнерами царила гармония, однако через несколько лет пара рассталась. По словам коллег, мужчина бил свою избранницу так, что у нее все тело и лицо было в синяках.

Забыться о неудаче Нетребко помогло знакомство с итальянцем Симоне Альбергини. Однако и здесь счастливого финала не случилось: отношения разрушились из-за занятости на работе. После в жизнь артистки ворвался уругваец Шротт Эрвин: во время их отношений Анна родила сына Тьяго. У мальчика выявили легкую форму аутизма, однако мать не сдалась и благодаря постоянным занятиям ребенок достиг значительных успехов. Отношения дали трещину и в 2013 году певцы разошлись: Анна после признавалась, что причиной стала разница в культуре и менталитете.

Юсиф Эйвазов

Круто изменилась судьба Нетребко в 2013 году, во время поездки в Италию. Тогда ее пригласили солисткой в оперу «Манон Леско»: ее партнером стал тенор Юсиф Эйвазов.

«Я явилась в Рим со страшным нежеланием быть там и, к тому же, с невыученной партией. Но когда увидела партнера ростом 183 сантиметра и услышала его чистую русскую речь, потеплела», — вспоминала певица.

После премьеры артисты остались в Риме, где смогли познакомиться друг с другом получше. Эйвазов ухаживал за Анной и вскоре признался ей в любви, которая оказалась взаимной. История продолжилась и в других городах Европы, а в августе 2014 года пара заявила о помолвке. Свадьба состоялась в декабре 2015 года в Австрии.

Отметим, что если для Нетребко это был первый официальный брак, то Эйвазов уже был женат, хоть и фиктивно. В прошлом он заключил брак с пожилой женщиной ради итальянского гражданства.

Травля и развод

К несчастью, белая полоса не воцарилась навечно. В 2021 году у Нетребко умер отец. В 2022 году от сотрудничества с артисткой стали отказываться крупнейшие театры мира. Директор Metropolitan Opera требовал от Нетребко отречения от поддержки российского правительства, затем его примеру последовал и глава Баварской оперы, изгнавший певицу из театра.

Анна подчеркивала, что не имеет отношения к политике и просто хочет заниматься творчеством. Она говорила, что не пойдет против своей Родины и не станет делать громких заявлений, как некоторые ее коллеги.

«Ну и что, сказал ты это, дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая», — рассуждала звезда.

Также артистка заявляла, что никогда не получала финансовой поддержки от российского правительства. Этому уже возмутились РФ — недовольство высказывал Дмитрий Рогозин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В результате Анна приостановила концертную деятельность, однако позже вернулась к работе, появившись в миланском театре «Ла Скала».

Новый скандал разразился летом 2022 года: тогда в прямом эфире Нетребко назвала недоброжелателей «долбоящерами». Поклонники приняли эти слова на свой счет, но артистка пояснила, что обращалась к представителям СМИ, обсуждающими каждое ее действие. Тогда же она рассказала, что у нее все не так плохо, как пишут в интернете, однако ей действительно нельзя выступать в Германии.

Эйвазов неоднократно заступался за супругу и казалось, что у них все в порядке. Однако в июне 2024 года стало известно, что артисты расстались, хоть и на дружеской ноте.

«Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — комментировал один из близких источников.

Бывшие продолжили выступать вместе, хоть и жили в разных уголках мира. Нетребко продолжает гастролировать: в октябре 2024 года она появилась в Немецкой государственной опере, в ноябре — в «Гримальди-форум» в Монако и миланском театре «Ла Скала», а в этом сентябре Ч в лондонском «Ковент-Гарден».