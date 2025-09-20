Дочь Борисовой Полина призналась, что была влюблена в члена команды "Выживалити"

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала в YouTube-интервью c Аленой Жигаловой, что была влюблена в члена съемочной группы реалити-шоу "Выживалити. Наследники". По словам 18-летней девушки, мужчина не проявил по отношению к ней ответных чувств - пара встретилась лишь единожды. Борисова-младшая не стала раскрывать детали, но свою влюбленность она назвала "ужасной". Мужчина, пояснила дочь знаменитости, был старше ее на пару лет. "Я когда вылетела, с одним сотрудником увиделась в его номере. Ну, пообщались там", - подчеркнула девушка. В том же интервью Борисова-младшая рассказала о тяжелом детстве и физическом насилии, которое в отношении нее совершал отец. "То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить, у него нормальным это считалось…" - отметила она. Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.