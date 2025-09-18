Киркоров заявил, что его не пригласили на «Интервидение-2025»

Певец Филипп Киркоров заявил, что пропустит финал музыкального конкурса «Интервидение-2025», так как его не пригласили организаторы шоу.

— Я не хожу туда, куда меня не зовут, — заявил артист в беседе с Ura.ru.

12 сентября организаторы «Интервидения» сообщили, что исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина будут вести финал конкурса от России. Комментаторами мероприятия для российских телезрителей стали телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта.

До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников международного конкурса «Интервидение-2025». В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.

Певец SHAMAN выступит на «Интервидении» под девятым номером. Открывать конкурс будет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определяется в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутят барабан, выбирают кружку и наливают в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» станет журналистика и телеведущая Яна Чурикова.