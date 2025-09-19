Фадеев не захотел сидеть рядом со случайными артистами на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает ТАСС.

Максим Фадеев высказался о вероятном возвращении в члены жюри шоу «Голос. Дети». Продюсер заявил, что хотел бы вновь занять кресло наставника, но только в том случае, если рядом с ним будут сидеть профессионалы.

«Вернуться я бы хотел — но важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты. Ведь речь идет о детях, и опасно допускать к ним человека без педагогического образования», — рассказал он.

Напомним, сейчас членами жюри конкурса являются Дима Билан, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и оперная певица Аида Гарифуллина.

