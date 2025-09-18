«Помоечники»: Петросян резко ответил журналистам

Юмористу Евгению Петросяну 16 сентября исполнилось 80 лет. Журналисты Telegram-канала Mash сообщили, что хотели поздравить Петросяна с юбилеем, но тот назвал их «помоечниками».

Ранее Петросян рассказал, что отметил свой «лучший день рождения». Он отпраздновал 80-летие на природе в Тверской области вместе с женой Татьяной Брухуновой и двумя детьми.

По данным Mash, семья юмориста посетила ферму и сходила по грибы. Telegram-канал утверждает, что журналисты Mash попытались поздравить Петросяна, но тот не принял поздравлений от них.

В ходе короткого разговора Петросян уточнил, какое именно издание представляют журналисты. Получив ответ, что они из Mash, он закончил беседу.